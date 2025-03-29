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Царьград

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Землетрясение в Мьянме: число жертв возросло до 694, раненых 1670

Землетрясение в Мьянме: число жертв возросло до 694, раненых 1670

В результате землетрясения в Мьянме число погибших достигло 694 человек, еще 1 670 получили ранения. Эти данные предоставило агентство France-Presse, ссылаясь на официальные источники местных властей.

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