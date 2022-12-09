В Подмосковье пожар произошел в торговом центре «Мега Химки»

В Московской области в пятницу ранним утром загорелся торговый центр "МЕГА Химки". По информации подмосковного управления МЧС РФ, возгорание началось в магазине OBI в ТЦ "МЕГА Химки".
Популярные статьи
- Захарова посмеялась над Вайкуле, заявившей, что она содержала весь СССР, а Пугачева - Россию
- «Я готова»: Маргарита Симоньян предлагает увеличить налоги для богатых, чтобы поднять зарплату офицерам
- Кадыров: зачистка населенных пунктов Херсонской области от украинских преступных элементов идет полным ходом
Свежие комментарии