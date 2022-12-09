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В Подмосковье пожар произошел в торговом центре «Мега Химки»

В Подмосковье пожар произошел в торговом центре «Мега Химки»

В Московской области в пятницу ранним утром загорелся торговый центр "МЕГА Химки". По информации подмосковного управления МЧС РФ, возгорание началось в магазине OBI в ТЦ "МЕГА Химки".

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