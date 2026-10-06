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Царьград

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Суд Башкортостана изъял 560 земельных участков у экс-чиновника

Суд Башкортостана изъял 560 земельных участков у экс-чиновника

Суд в Башкортостане постановил изъять в пользу государства 560 земельных участков, ранее принадлежавших экс-главе Иглинского района и его родственникам.

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