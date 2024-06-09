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Метеоролог Шен: в июле-августе температура в Турции поднимется до 42-43 градусов

Метеоролог Шен: в июле-августе температура в Турции поднимется до 42-43 градусов

Июль и август в Турции выдадутся очень жаркими, температура поднимется до 42-43 градусов тепла. Об этом заявил метеоролог Стамбульского технического университета профессор Орхан Шен, его слова привело издание Hürriyet.

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