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Жительница Крыма задержана за подготовку теракта на железной дороге

Жительница Крыма задержана за подготовку теракта на железной дороге

В Крыму задержана местная жительница, готовившая теракт на полуострове. По информации Центра общественных связей (ЦОС) ФСБ России, девушка хотела поджечь релейный шкаф на железной дороге, чтобы нарушить военные поставки в зону спецоперации.

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