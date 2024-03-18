Жительница Крыма задержана за подготовку теракта на железной дороге

В Крыму задержана местная жительница, готовившая теракт на полуострове. По информации Центра общественных связей (ЦОС) ФСБ России, девушка хотела поджечь релейный шкаф на железной дороге, чтобы нарушить военные поставки в зону спецоперации.
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