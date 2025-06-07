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Царьград

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"Линия дронов": Украина планирует удары по тылам

"Линия дронов": Украина планирует удары по тылам

Украинское командование усиливает удары дронамиУкраинское командование планирует масштабировать программу ударов беспилотниками, известную как "Линия дронов".

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