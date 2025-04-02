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Царьград

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Эксперты: что ни в коем случае нельзя делать с найденной банковской картой

Эксперты: что ни в коем случае нельзя делать с найденной банковской картой

Специалисты рассказали, что нельзя делать с найденной банковской картой.Найденная банковская карта может стать источником больших проблем для того, кто ее нашел.

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