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«Благодаря обману я пришел к счастливой семейной жизни»: Стоянов перестал скрывать правду

«Благодаря обману я пришел к счастливой семейной жизни»: Стоянов перестал скрывать правду

Артист впервые откровенно заговорил о личном. Юрий Стоянов Павел Кашаев/Global Look PressВсем давно известно, что Юрий Стоянов говорит о чем угодно, только не о личной жизни, но перед премьерой сериала «Артист с большой дороги» он был максимально откровенным.

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