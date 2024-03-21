«Благодаря обману я пришел к счастливой семейной жизни»: Стоянов перестал скрывать правду

Артист впервые откровенно заговорил о личном. Юрий Стоянов Павел Кашаев/Global Look PressВсем давно известно, что Юрий Стоянов говорит о чем угодно, только не о личной жизни, но перед премьерой сериала «Артист с большой дороги» он был максимально откровенным.