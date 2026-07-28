Ваня Дмитриенко рассказал, как видит свою "идеальную свадьбу"

20-летний певец Ваня Дмитриенко рассказал, сколько он уже встречается с 17-летней актрисой Анной Пересильд и как видит будущее с избранницей.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
- "Для меня честь — работать под руководством великого мастера". Константин Богомолов стал преподавателем в Академии Н. С. Михалкова
- "Мне нравится". Жена Канье Уэста Бьянка Цензори высказалась о своих "голых" выходах
- "Сделал всё для этой страны и мог умереть на льду". Яна Рудковская рассказала о спортивных заслугах Евгения Плющенко
Свежие комментарии