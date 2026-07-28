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SPLETNIK

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Ваня Дмитриенко рассказал, как видит свою "идеальную свадьбу"

Ваня Дмитриенко рассказал, как видит свою "идеальную свадьбу"

20-летний певец Ваня Дмитриенко рассказал, сколько он уже встречается с 17-летней актрисой Анной Пересильд и как видит будущее с избранницей.

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