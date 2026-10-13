Известный в России бренд представил флагманский кроссовер мощностью 1000 л.с.

Парижский автосалон 2026 года стал площадкой, где Avatr рассекретил концепт T09. Именно с этой машины стартует новая флагманская линейка бренда.
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