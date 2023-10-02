Седокова показала фигуру в латексном комбинезоне с глубоким декольте

Бывшая солистка группы «ВИА Гра» Анна Седокова показала фигуру в откровенном наряде. 40-летняя исполнительница приняла участие в съемке, в рамках которой примерила облегающий латексный комбинезон черного цвета с глубоким декольте, обнажающим часть бюста.
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