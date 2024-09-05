Автоэксперт рассказал, почему не доверяет китайским авто в России

Последние несколько лет российский автомобильный рынок просто наводнили бренды китайского автопрома. Многие перешли с привычных европейский моделей на новые машины, вариации которых ежегодно поражают потребителей.
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