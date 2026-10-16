Нужно быть очень отважным хищником, чтобы охотиться на взрослых крокодилов. Даже если ты крупнее и сильнее, крокодил всё равно остаётся большим бронированным бревном, которое может отчекрыжить нападающему лапу за один укус.
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