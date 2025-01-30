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Кандидат на пост главы Нацразведки США назвала Сноудена преступником

Кандидат на пост главы Нацразведки США назвала Сноудена преступником

Кандидат на пост главы Национальной разведки Тулси Габбард назвала преступником бывшего сотрудника Агентства национальной безопасности (АНБ) США Эдварда Сноудена и заявила, что не допустит утечек информации.

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