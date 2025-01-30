Кандидат на пост главы Нацразведки США назвала Сноудена преступником

Кандидат на пост главы Национальной разведки Тулси Габбард назвала преступником бывшего сотрудника Агентства национальной безопасности (АНБ) США Эдварда Сноудена и заявила, что не допустит утечек информации.
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