В Дагестане восстановили размытые дороги в горных районах

Июльские ливни в Дагестане устроили дорожникам настоящую проверку на прочность. Вода размывала трассы, мосты держались на честном слове, а сотни горных аулов и сел на время оказались отрезанными от большой земли.
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