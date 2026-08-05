Политика как он...
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Политика как она есть

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В Дагестане восстановили размытые дороги в горных районах

В Дагестане восстановили размытые дороги в горных районах

Июльские ливни в Дагестане устроили дорожникам настоящую проверку на прочность. Вода размывала трассы, мосты держались на честном слове, а сотни горных аулов и сел на время оказались отрезанными от большой земли.

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