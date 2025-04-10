Geely обошла по продажам Toyota и Volkswagen в Китае — спрос на машины суббренда Galaxy взлетел на 290%

2025 год начался для Geely триумфально на домашнем рынке: в январе кроссовер Monjaro стал самым популярным автомобилем в Китае, а по итогам марта Geely вовсе закрепилась на втором месте глобального рейтинга самых популярных марок.
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