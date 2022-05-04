Газета.ру

7 130 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Бендер Задунайский
    Сила в правде .Кандидат на пост ...
  • валерий лисицын
    Поедет, как же ..., Макрошка очень любит свой шнобель совать где его не просят. Только толку от него ноль , ибо никто...В Париже не исклю...
  • Иван Бучнев
    Я бы сказал, гомоклубок🤣как и вся европа с штатами. Пора отгораживаться от этих гомиковАктриса Мария Шук...

Концерн Hilding Anders и фонд KKR вложили 502,5 млн рублей в развитие бизнеса в РФ

Концерн Hilding Anders и фонд KKR вложили 502,5 млн рублей в развитие бизнеса в РФ

Принадлежащий американской инвестиционной компании KKR концерн Hilding Anders, владеющий 73% акций российской компании Askona, нацелен на развитие рынка товаров для сна совместно с российской компанией-партнером, сообщили в компании "Газете.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх