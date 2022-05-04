Концерн Hilding Anders и фонд KKR вложили 502,5 млн рублей в развитие бизнеса в РФ

Принадлежащий американской инвестиционной компании KKR концерн Hilding Anders, владеющий 73% акций российской компании Askona, нацелен на развитие рынка товаров для сна совместно с российской компанией-партнером, сообщили в компании "Газете.
Принадлежащий американской инвестиционной компании KKR концерн Hilding Anders, владеющий 73% акций российской компании Askona, нацелен на развитие рынка товаров для сна совместно с российской компанией-партнером, сообщили в компании "Газете.
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