А как же Украина? Бежавшие в Израиль либералы отказались от лозунга «Нет войне»

Михаил Рябов. Бежавшие после начала СВО из России в Израиль деятели культуры, объявлявшие, что «им стыдно жить в стране, которая воюет с соседями», теперь имеют прекрасную возможность подтвердить свою позицию «Нет войне!» и начать так же, как и в Москве, выступать с призывами о прекращении боевых действий против палестинцев.