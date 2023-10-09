Михаил Рябов. Бежавшие после начала СВО из России в Израиль деятели культуры, объявлявшие, что «им стыдно жить в стране, которая воюет с соседями», теперь имеют прекрасную возможность подтвердить свою позицию «Нет войне!» и начать так же, как и в Москве, выступать с призывами о прекращении боевых действий против палестинцев.
А как же Украина? Бежавшие в Израиль либералы отказались от лозунга «Нет войне»
Комментарии
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Геннадий Членов
Кто не понял, ЭТО ДРУГОЕ!!! Это не про РОССИЮ!!! 😀 Здесь в России их Презирают.
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31 мин.
Геннадий Ушаков
Главное они всегда будут ненавидеть Россию, но когда им будет совсем плохо они почему то уверены - Россия их примет. Не место предателям в России
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26 мин.
Александр Зиборов
Убежали из России... Теперь бегут из Израиля...Нужно им посоветовать перебраться на Тайвань, чтобы затем тоже потренироваться в беге...Болтаются, как дерьмо в проруби!..
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19 мин.
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