Отправил «Бумеранг» и уничтожил два опорника ВСУ боец из Новосибирска

О мужестве и отваге гвардии ефрейтора Владимира Г. из Новосибирска рассказали в Минобороны. Молодой человек зарекомендовал себя, как опытный оператор беспилотных летательных аппаратов и не перестает удивлять своих сослуживцев.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии