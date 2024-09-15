Мераб Двалишвили – новый чемпион UFC в наилегчайшем весе: победа над Шоном О’Мэлли и перспективы боя с Умаром Нурмагомедовым Ольга Вайленко15 сентября 2024 года в мире смешанных единоборств произошло значимое событие.