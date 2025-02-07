Сыгран пятый тур чемпионата Грузии по шахматам

Единоличным лидером в чемпионате Грузии по шахматам среди мужчин в Тбилиси (Грузия) остается Леван Панцулая после пятого тура 7 февраля, итоги тура опубликованы на специализированном сервере шахматных результатов chess-results.
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