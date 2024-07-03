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За убийство прокурора — в тюрьму на всю жизнь: Суд вынес приговор бывшему большому начальнику в ХМАО

За убийство прокурора — в тюрьму на всю жизнь: Суд вынес приговор бывшему большому начальнику в ХМАО

Суд вынес приговор бывшему большому начальнику в ХМАО - экс-руководителю контрольно-ревизионного управления министерства финансов России по региону Юрию Чекину.

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