ИЗВЕСТИЯ iz
MainНовостиПолитикаАрмияСпортОбществоНаукаСтрана
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

ИЗВЕСТИЯ iz

7 094 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Андрей Зарубкин
    Напрасно литовцам передали Мемель, Вильно (где русских было большинство), Сувалки, Друскининкай,... Зачем-то Польше ...Литва намереваетс...
  • Алла
    Мир сошёл с ума окончательноВ Молдавии оштраф...
  • Игорь Васиков
    Госпожу Макрон обидели? Американцы сейчас нe лю6ят nuдapac0в.Политик Филиппо з...

Исследование раскрыло траты россиян на празднование Пасхи

Исследование раскрыло траты россиян на празднование Пасхи

Почти половина россиян тратит на подготовку к Пасхе менее 1 тыс. рублей. Об этом в пятницу, 18 апреля, свидетельствует исследование Fix Price совместно с Институтом человека РОМИР, с результатами которого ознакомилась «Газета.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
наверх