Исследование раскрыло траты россиян на празднование Пасхи

Почти половина россиян тратит на подготовку к Пасхе менее 1 тыс. рублей. Об этом в пятницу, 18 апреля, свидетельствует исследование Fix Price совместно с Институтом человека РОМИР, с результатами которого ознакомилась «Газета.
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