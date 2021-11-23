Детский омбудсмен предложила запретить изымать за долги купленное на маткапитал жилье

Уполномоченный по правам ребенка в Республике Татарстан, основатель Национального родительского комитета Ирина Волынец выступила с предложением о запрете изымать за долги жилье, которое было куплено на финансовые средства материнского капитала.
Уполномоченный по правам ребенка в Республике Татарстан, основатель Национального родительского комитета Ирина Волынец выступила с предложением о запрете изымать за долги жилье, которое было куплено на финансовые средства материнского капитала.
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