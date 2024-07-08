«Она пока думает»: Григорий Лепс впервые откровенно высказался об отношениях с 18-летней Авророй

Роман Григория Лепса с 18-летней девушкой по имени Аврора Киба вызвал настоящий фурор в сети. Пара впервые вместе появилась на мероприятии, на котором певец шокировал всех, заявив, что сделал предложение своей возлюбленной.
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