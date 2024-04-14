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Раймер пошутил про 69-ю шайбу Мэттьюса: «Он попросил меня о голе во время игры, и я дал ему его. Остон не просил о двух»

В матче регулярного чемпионата НХЛ «Ред Уингс» обыграли «Торонто» со счетом 5:4 ОТ. Одну из шайб в составе канадской команды забросил Остон Мэттьюс.

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