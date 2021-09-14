ООО «Патриот» решает проблему со зловонным запахом в Богородске Нижегородской области

Благодаря вмешательству в эту ситуацию кожевенного завода воздух в городе может стать чище. ООО «Патриот» направил средства на закупку биодобавки, которую предполагается внедрить в систему очистных сооружений для ликвидации неприятного запаха.
Благодаря вмешательству в эту ситуацию кожевенного завода воздух в городе может стать чище. ООО «Патриот» направил средства на закупку биодобавки, которую предполагается внедрить в систему очистных сооружений для ликвидации неприятного запаха.
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