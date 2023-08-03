Собянин: Москва реализует крупнейшую в своей истории программу реставрации памятников архитектуры

С 2011 года отреставрированы 2 тыс. исторических зданий В четверг, 3 августа, на персональном сайте мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о том, что в последние годы в Денежном переулке, примыкающем к Старому Арбату, были отреставрированы восемь зданий.