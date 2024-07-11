Психиатр Рудов: всего неделя без смартфона может очень сильно изменить человека

Во время отдыха человек должен перезагружаться – для этого недостаточно просто взять выходные. Необходимо хотя бы на время отказаться от внешних раздражителей, в первую очередь – от смартфона, считает психиатр Виктор Рудов.
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