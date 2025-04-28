Большинство российских бойцов, прошедших через газовую трубу в Курской области, находятся в больнице

Заместитель начальника Главного военно-политического управления ВС РФ, командир спецназа «Ахмат» генерал-лейтенант Апты Алаудинов заявил, что Большая часть военнослужащих группы «Аида» спецназа «Ахмат», которые принимали участие в операции «Поток» по освобождению Суджи в Курской области, находятся на лечении из-за последствий длительного нахождения в газовой трубе.