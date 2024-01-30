Залужный сам запустил в Сеть слухи о своей отставке и переиграл Зеленского

“Страна.ua”: Залужный мог попытаться перехитрить Зеленского, запустив слух об отставкеВыступив перед гражданами вечером 29 января, президент Украины Владимир Зеленский не стал комментировать появившуюся информацию о том, что Валерий Залужный больше не занимает пост главнокомандующего ВСУ.