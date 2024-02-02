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Спички - не игрушка

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Госдума приняла закон о конфискации имущества по делам "врагов народа"

Госдума приняла закон о конфискации имущества по делам "врагов народа"

Закон о возможности конфискации имущества за фейки об армии и призывы против безопасности страны Госдума приняла единогласно.

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Комментарии
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ЛБ
Людмила Боченкова
давно надо было принять !!но лучше  поздно чем никогда  !так держать!!!!
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15 час.
Александр
Полумера! Смертная казнь с конфискацией!! Врагов ГОСУДАРСТВА!
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14 час.
Taurus Zmei
Ещё бы дать точную характеристику, кто такой враг народа
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12 час.

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