Патрушев: Молдавия рискует стать очередной жертвой колониальной политики Запада

Молдавия рискует стать очередной жертвой западной колониальной политики, руководство этой страны взяло курс на присоединение к ЕС, «румынизацию» и отказ от суверенитета, заявил секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев на встрече с коллегами из стран СНГ.