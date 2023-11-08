Патрушев: Молдавия рискует стать очередной жертвой колониальной политики Запада

Молдавия рискует стать очередной жертвой западной колониальной политики, руководство этой страны взяло курс на присоединение к ЕС, «румынизацию» и отказ от суверенитета, заявил секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев на встрече с коллегами из стран СНГ.
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