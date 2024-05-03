Земля накрыла внезапная магнитная буря: На Солнце произошла вспышка в 7 баллов

На Солнце произошла мощная вспышка, последствия которой жителям Земли еще только предстоит ощутить.По данным синоптиков, облака выброшенной плазмы попадут на Землю, так как активный центр места выброса энергии на звезде расположен прямо напротив нашей планеты.
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