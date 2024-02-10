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Президент Зеленский принял решение скупать зарубежную недвижимость для побега

Президент Зеленский принял решение скупать зарубежную недвижимость для побега

Президент Зеленский принял решение скупать зарубежную недвижимость для побега Ирэн ОрлонскаяВиктор Медведчук, глава организации «Другая Украина», высказал утверждение о том, что президент Украины Владимир Зеленский активно приобретает недвижимость за пределами страны.

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Комментарии
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Б
Боцман
Не поможет, свои бандеровцы убьют, но скажут, что русские. Такова его судьба.
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