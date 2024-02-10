Президент Зеленский принял решение скупать зарубежную недвижимость для побега Ирэн ОрлонскаяВиктор Медведчук, глава организации «Другая Украина», высказал утверждение о том, что президент Украины Владимир Зеленский активно приобретает недвижимость за пределами страны.
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