Почва в 28 городах США быстро идет вниз. Ученые объясняют причины и возможные последствия Ирина ВальковаВ последние годы ученые начали фиксировать тревожную тенденцию: в 28 крупных городах США наблюдается значительная просадка грунта.
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