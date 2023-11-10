Сунак может отправить в отставку главу МВД Британии после скандала

Премьер-министр Великобритании Риши Сунак может отправить в отставку главу МВД Суэллу Браверман после скандала с обвинениями полиции в чересчур лояльном отношении участников пропалестнинских демонстраций, заявили в газете The Evening Standard.
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