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Мировое обозрение

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В России снизилось производство алкоголя на 7,2%. Россияне стали меньше пить?

В России снизилось производство алкоголя на 7,2%. Россияне стали меньше пить?

Российский алкогольный рынок демонстрирует редкую для последних лет картину: производство сокращается практически во всех ключевых сегментах.

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