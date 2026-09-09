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Владимирские новости

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Сегодня «Муром» сыграет с «Велесом» в Кубке России

Сегодня «Муром» сыграет с «Велесом» в Кубке России

В предыдущем этапе Кубка России «Муром» уверенно обыграл команду Медиалиги «2DROTS». Матч начнется в 17:00 на стадионе имени Виктора Лосева.

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