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Авторадио

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Холодный фронт принесёт в Москву ливень и похолодание

После сегодняшнего почти летнего тепла погода в Москве резко изменится. Как сообщил ведущий специалист центра «Фобос» Евгений Тишковец, в пятницу в столичный регион придёт холодный атмосферный фронт.

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