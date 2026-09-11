Украинский БПЛА ударил по зданию избиркома в Самарской области перед выборами

В Самарской области украинский дрон попал в здание, в котором расположены территориальный избирком и технические помещения системы ГАС «Выборы».
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