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В Северной Корее ввели налог на конфеты

В Северной Корее ввели налог на конфеты

В некоторых областях Северной Кореи был введён новый налог на каждое домохозяйство. Сбор будет направлен кондитерским фабрикам, производящим конфеты, которые вождь Ким Чен Ын раздаёт всем детям страны ежегодно в день своего рождения 8 января.

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