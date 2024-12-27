Врач рассказала о причинах перехода астмы в хроническое заболевание

Основной причиной перехода астмы в хроническую обструктивную болезнь легких (ХОБЛ) является курение. Об этом в четверг, 26 декабря, рассказала сотрудница Национального медицинского исследовательского центра по профилю «пульмонология» Первого МГМУ имени И.
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