GOLOS.EU ‣ Голо...
Сайт "GOLOS.EU"
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

GOLOS.EU ‣ Голос Правды. Украина онлайн

133 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • warig Рыжаков
    Не уходят, а драпают, аж пятки сверкают.Василий Вакаров: ...
  • Eduard
    Когда наконец услышим,как "Орешниками" Лондон отделали?Андрей Ермолаев: ...
  • Eduard
    Что такое Украина,ими управляют из Лондона!Андрей Ермолаев: ...

Диана Панченко: «Модный тренд»: как Зеленский потерял все и поклоняется Трампу и Путину

Диана Панченко: «Модный тренд»: как Зеленский потерял все и поклоняется Трампу и Путину

Какие мотивы скрываются за вдруг возникшими у «слуг» Зеленского речами о мире? Как можно оправдать сотни тысяч смертей и потерянные территории при сохранении переговоров в Стамбуле? Какова реальность переговоров, учитывая, что дипломатия — это уступки, и Украина проигрывает по всем фронтам? Слуги Зеленского вдруг заговорили про мир.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
наверх