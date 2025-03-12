Диана Панченко: «Модный тренд»: как Зеленский потерял все и поклоняется Трампу и Путину

Какие мотивы скрываются за вдруг возникшими у «слуг» Зеленского речами о мире? Как можно оправдать сотни тысяч смертей и потерянные территории при сохранении переговоров в Стамбуле? Какова реальность переговоров, учитывая, что дипломатия — это уступки, и Украина проигрывает по всем фронтам? Слуги Зеленского вдруг заговорили про мир.