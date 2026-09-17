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Царьград

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АТОР назвал выгодные направления на Черном море от 36 тыс. рублей

АТОР назвал выгодные направления на Черном море от 36 тыс. рублей

Ассоциация туроператоров России сообщила, что на Черном море самые выгодные предложения «все включено» начинаются от 36 тыс.

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