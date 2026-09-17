АТОР назвал выгодные направления на Черном море от 36 тыс. рублей

Ассоциация туроператоров России сообщила, что на Черном море самые выгодные предложения «все включено» начинаются от 36 тыс.
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