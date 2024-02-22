Немецкий генерал Фройдинг заявил, что российские войска удерживают инициативу на Украине

МОСКВА, 22 февраля, ФедералПресс. Инициатива в зоне спецоперации на Украине принадлежит России. Об этом заявил глава специального штаба по вопросам помощи Киеву в Министерстве обороны Германии, генерал-майор Кристиан Фройдинг.
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