Немецкий генерал Фройдинг заявил, что российские войска удерживают инициативу на Украине

МОСКВА, 22 февраля, ФедералПресс. Инициатива в зоне спецоперации на Украине принадлежит России. Об этом заявил глава специального штаба по вопросам помощи Киеву в Министерстве обороны Германии, генерал-майор Кристиан Фройдинг.