Климатолог Терешонок раскрыл последствия климатического перелома для Москвы

Члены Парижского соглашения, цель которого заключается в сдерживании роста глобальной средней температуры, хотят ограничить его величиной 1,5 градуса, однако сейчас существенно увеличиваются риски климатического перелома.
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