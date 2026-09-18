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«Особенно молодёжь. Несмотря ни на что – в Киеве более 50% русскоязычные» – украинский политтехнолог

«Особенно молодёжь. Несмотря ни на что – в Киеве более 50% русскоязычные» – украинский политтехнолог

Ситуация в Киеве, в первую очередь, среди молодёжи, свидетельствует о том, что маятник многолетней тотальной украинизации пошёл в обратную сторону.

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