Почти половину турецких инвестиций на НИОКР направили в оборонпром

Сектор оборонной промышленности Турции увеличил свою долю в общих государственных расходах на НИОКР (научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы) на 43%, став первым по этому показателю, сообщил гендиректор академии SER Омер Оздинч 29 декабря Anadolu.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии