Почти половину турецких инвестиций на НИОКР направили в оборонпром

Сектор оборонной промышленности Турции увеличил свою долю в общих государственных расходах на НИОКР (научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы) на 43%, став первым по этому показателю, сообщил гендиректор академии SER Омер Оздинч 29 декабря Anadolu.