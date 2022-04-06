Радулов не забивает 7 игр подряд. У него 21 очко в 62 матчах

Форвард «Далласа» Александр Радулов не отметился результативными действиями в матче чемпионата НХЛ с «Айлендерс» (3:2).

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